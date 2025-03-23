DİSK'ten Ekrem İmamoğlu'na Destek

(OSMANİYE) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Osmaniye Şube Başkanı Osman Türk, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimine katılarak destek olduklarını belirterek, "Ekrem Başkanımızın tutuklanma süreci hukuksuzdur. DİSK olarak biz bunu kabul etmiyoruz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde parti üyeleri ve vatandaşlar Ekrem İmamoğlu için oy kullanmaya devam ediyor. DİSK Osmaniye Şube Başkanı Osman Türk, şunları söyledi:

"DİSK olarak bugün burada Osmaniye'mizde sandıklarımıza sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde bizler de kendi reyimize sahip çıkmak için alanlardayız. Bugün hak hukuk adalet için bu alanlarda onurlu bir şekilde bu alanlı dolduranlara çok teşekkür ediyorum. Bizler bu memleketin gerçek sahipleriyiz. Biz devletimize, polisimize ne taş atan ne de sopa kaldıran insanlar değiliz. Bizler burada kendi irademize vermiş olduğumuz oylarımıza sahip çıkmak için bugün buradayız ve alanlardayız. Kendi oyunumuza sahip çıkmak mücadelemize devam edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Osmaniye'de de burada kendi irademize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Ekrem Başkanımızın tutuklanma süreci hukuksuzdur. DİSK olarak biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Sandıkla gelen sandıkla gider diyen iktidar bunu sürekli dile getiriyordu. Sandıkla gelen sandıkla gider millet iradesinin yanındayız diyorlardı. Bakın herkes burada millet iradesi burada. Neden buna kelp vuruluyor. Burada herkes kendi iradesine sahip çıkarken belli başlı kanallara bakıyoruz sanki bizler teröristmiş gibi anarşistmiş gibi yansıtıyorlar. Biz ne devletimize hakaret ediyoruz ne polisimize taş atıyoruz. Biz burada sadece hakkımız olan reyimize oyumuza sandıklarımıza sahip çıkıyoruz."