Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Açıklaması - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Açıklaması

04.03.2022 00:57
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Açıklaması

Kastamonu'da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Birliğin ve beraberliğin şehirlerimizin maddi ve manevi anlamda gelişmesi için kullanılmış olması bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

Kastamonu'da konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Birliğin ve beraberliğin şehirlerimizin maddi ve manevi anlamda gelişmesi için kullanılmış olması bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kastamonu'daki ilk durağı Kastamonu Valiliği oldu. Kastamonu Valisi Avni Çakır'ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'nun Osmanlı dönemi ve öncesindeki süreçlerde önemli bir şehir olduğunu söyledi.

"Birliğin ve beraberliğin şehirlerimizin maddi ve manevi anlamda gelişmesi için kullanılmış olması bizi son derece mutlu ediyor"

Yaygın din eğitiminin daha nitelikli hale getirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erbaş, "Allah izin verirse Kastamonu'da hem din görevlilerimizle bir toplantı yapacağız hem üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Üniversitemizde öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile beraber olacağız. Buluşmalarımızda mümkün olduğunca Diyanet hizmetlerinin ve yaygın din eğitiminin daha nitelikli yapılabilmesi için neler yapabiliriz noktasında hem istişare hem de hocalarımızın moral motivasyon noktasında hizmetlerini daha heyecanla yapabilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Şu ana kadar 39 ilimizi ziyaret ettik. Kastamonu 39. ilimiz olmuş oldu. Bu ziyaretlerimizde birliğin ve beraberliğin şehirlerimizin maddi ve manevi anlamda gelişmesi için kullanılmış olması bizi son derece mutlu ediyor. Kastamonu tarihi bir şehir. Osmanlı öncesi, Selçuklu, beylikler ve Osmanlı dönemin de en önemli şehirlerimizden birisi. Tarih kokan bir şehrimiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu Valiliğine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından din görevlileri ile bir araya geldi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Açıklaması - Son Dakika


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