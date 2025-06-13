Diyanet'ten Düğünlerde İsraf Uyarısı - Son Dakika
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Diyanet'ten Düğünlerde İsraf Uyarısı

Diyanet\'ten Düğünlerde İsraf Uyarısı
13.06.2025 14:22
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Diyanet, düğünlerdeki israf ve şatafatın evliliğin ruhunu bozduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinin konusu düğün merasimlerinde yapılan israf oldu. Hutbede, "Şatafatlı salonlardan israf kokan menülere, tesettüre uymayan kıyafetlerden hediyeleşme ruhundan uzak adeta bir borç gibi değerlendirilen takı yarışlarına kadar abartılı yapılan her şey, evliliğin ruhunu bozmaktadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Düğün yapmanın da bir adabı vardır" oldu. Camilerde cuma namazı öncesinde verilen hutbede, düğün merasimlerinde yapılan şatafat, israf ve abartılara dikkat çekildi. Hutbede, "İnsanların hayatındaki en önemli günlerden ve dönüm noktalarından biri de evliliktir. Evlilik; bir erkek ve bir kadının Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in sünnetine uyarak meşru bir nikahla hayatlarını birleştirmesidir. Evlilik; eşlerin gözünü haramdan koruyan, iffetini muhafaza eden, hürmet ve saygınlıklarını güvence altına alan güçlü bir kalkandır. Temiz ve sağlıklı bir neslin, sağlam ve güçlü bir toplumun teminatıdır. Cenab-ı Hak, evliliğe mesafeli duran müminleri mutedil ve ölçülü bir hayata şöyle davet etmektedir, 'Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayın ve Allah'ın koyduğu sınırları da aşmayın. Zira Allah haddi aşanları sevmez.' Evliliğin ilanı olan nişan, nikah ve düğün gibi merasimler ise sevinç ve mutluluğu paylaşmanın zarif yollarıdır. Gönülleri kaynaştırmanın, birlik ve beraberliği güçlendirmenin, dostlukları pekiştirmenin nadide fırsatlarıdır. Her işimizde olduğu gibi nişan, nikah ve düğün merasimlerindeki ölçümüz, yüce dinimiz İslam'dır. Dinimiz, düğün merasimlerinde erkeklerin ve kadınların kendi aralarında mahremiyete riayet ederek meşru sınırlar içerisinde eğlenmelerine izin vermiştir. Ancak mahremiyetin gözetilmediği, tesettürün hiçe sayıldığı, alkolün tüketildiği, sevinçleri kedere dönüştüren silahlı kutlamaların yapıldığı, yüksek sesli müziklerle gece gündüz demeden çevrenin rahatsız edildiği, oluşturulan konvoylarla insanların can ve mal emniyetinin hiçe sayıldığı bir eğlence anlayışı dinimizde yoktur. Sade bir yüzük, içtenlikle yapılan bir dua, küçük bir ikram ile gerçekleşmesi gereken düğün merasimleri maalesef, günümüzde israf ve gösterişin zirveye çıktığı törenlere dönüşmüştür. Şatafatlı salonlardan israf kokan menülere, tesettüre uymayan kıyafetlerden hediyeleşme ruhundan uzak adeta bir borç gibi değerlendirilen takı yarışlarına kadar abartılı yapılan her şey, evliliğin ruhunu bozmaktadır. Dolayısıyla; evlilik teklifi, kız isteme, söz kesimi, kına ve çeyiz gibi evliliğe atılan adımlar, ailelerin ve gençlerin altından kalkamayacağı yükler haline getirilmemelidir. 'Gelin hamamı', 'bekarlığa veda partisi', 'cinsiyet partisi', 'bebek geliş kutlaması' gibi dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan, Allah'ın haram kıldığı günahlara kapı aralayan etkinliklere asla tevessül edilmemelidir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in, fıtratın gereği saydığı çocukların sünnet edilmesi, amacından koparılmamalıdır. Sünnet düğünleri; abartılı kıyafetler, israfa varan harcamalar ve uzun konvoylar ile gösteriş ve övünç vesilesi haline getirilmemelidir" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür Sanat, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyanet'ten Düğünlerde İsraf Uyarısı - Son Dakika

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