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Diyanet'ten Kumar Uyarısı

Diyanet\'ten Kumar Uyarısı

Cuma hutbesinde kumarın haram olduğu ve maddi-manevi zarara yol açtığı vurgulandı.

29.11.2024 14:07
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinin konusu "kumar" oldu. Hutbede, "Kumar, hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi, kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Maddi ve Manevi Tükeniş: Kumar" oldu. Camilerde cuma namazı öncesinde verilen hutbede, haram yolla kazanılan paranın özendirilmesi ve kumarın her türlüsünün günah olduğuna dikkat çekildi. Hutbede, "İsmi ne olursa olsun gerçek hayatta ya da dijital mecralarda oynansın, yasal olsun olmasın kumarın her çeşidi haramdır. Zira her yasal olan helal değildir. Dolayısıyla masa başında veya sanal ortamlarda oynanan; kazananın kaybedenlerden haksız kazanç elde ettiği oyunların tamamı kumardır, haramdır. At yarışlarında oynanan ganyan kumardır, haramdır. Hayvanların dövüştürülmesi gibi vahşete dayanan her türlü oyun ve bu oyun üzerinden elde edilen kazanç kumardır, haramdır. Bütün şans oyunları, yılbaşı, özel gün ve haftalar vesilesiyle çekilen piyango, kazı kazan ve şans topu gibi oyunlar kumardır, haramdır. Dijital mecralarda oynanan bütün bahis oyunları; toto, loto, iddia gibi dinen meşru olmayan oyunların hepsi kumardır, haramdır. İslam dinine göre asıl olan rızkımızı helal yollardan kazanmaktır. Bu sebeple faiz, kumar ve benzeri haram yollardan elde edilen parayla sevap beklenerek, hayır hasenat yapılamaz. Cami ve mescit inşa edilemez, hac, zekat ve kurban gibi mali ibadetler yerine getirilemez. Maalesef bugün internet ortamında türlü hilelerle ve bazı sosyal medya fenomenlerinin yayınlarıyla nice insanımız kumar tuzağına çekilmektedir. Mobil cihazlar, çevrimiçi oyunlar ve e-sporlar aracılığıyla nice gencimiz sanal kumar bataklığına itilmektedir. Televizyonlarda, gazetelerde, hatta en basit internet oyunlarında dahi kumar reklamları verilerek küçücük yavrularımız bile bu kötülüğe özendirilmektedir. Halbuki mahremiyet sınırlarını ihlal eden, haramların yaygınlaşmasına sebep olan, dijital platformlar ve farklı ortamlarda kumar oynamayı özendiren bu reklamların engellenmesi dini, vicdani ve insani bir sorumluluktur. Kumar, hem oynatan hem de oynayan için maddi ve manevi bir tükeniştir. Kişi, kumarda kazanınca başkasını, kaybedince kendini zarara uğratmaktadır. Bütün bağımlılıklarda olduğu gibi kumardan korunmanın en etkili yolu ise ona hiç başlamamak, kumar oynayan ve oynatan insanlarla bir arada olmamaktır. Öyleyse nice ocaklar söndüren, nice yuvalar dağıtan, nice felaketlere sebep olan kumar belasından uzak duralım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı her türlü bağımlılıktan korumak için onlarla sevgi, muhabbet ve güven temeline dayalı bir ilişki kuralım. Onların iyi arkadaşlarla ve iyi ortamlarda yetişmeleri için gayret gösterelim. Kumarın içki, yalan, dolandırıcılık ve cinayet gibi büyük günahlara sebebiyet verdiğini asla unutmayalım" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

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