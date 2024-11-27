Doğadan Sanat Eserine - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Doğadan Sanat Eserine

Geniş Video İzle

Ali Rıza Özgenç, Hopa'da atıl ağaç parçalarını sanat eserlerine dönüştürüyor.

27.11.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ali Rıza Özgenç, doğada atıl halde bulduğu ağaç parçalarını atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor. Özgenç, "Doğanın bize sunduğu malzemeleri kullanarak, bu atıl objeleri tekrar değerlendiriyoruz. Her geçen gün dünyayı tüketiyoruz. Tüketim yerine, üretimi düşünmeliyiz" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Ali Rıza Özgenç, atıl durumdaki ağaçları ve ahşapları değerlendirerek atölyesinde sanat eserlerine dönüştürüyor. Ağaçların doğallığını bozmadan, onları estetik bir şekilde tasarımlarına dahil ettiğini belirten Özgenç, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra bu işlere daha fazla yoğunlaştım. Çocukluktan beri içinde olduğum bir alan. Burada kullandığımız ağaçların en genci kırk yaşında, yani çürümeye yüz tutmuş atıl ağaçlar bunlar. Bu gördüklerinizin yaşını ben bilemiyorum ama tahminimce yüz, hatta yüz elli yıllık parçalar. Eski evlerden aldık bu parçaları ve onları değerlendiriyoruz. Günümüzde bir gerçek var. Tüketim toplumundayız ve tükettikçe dünyayı tüketiyoruz. Bu işlere olan ilgiyi arttırarak çevre, doğa gibi konuları gündeme getiriyorum. Hopa ve Artvin ile ilgisi olan bu projeler, doğanın bize sunduğu malzemeleri kullanarak, bu atıl objeleri tekrar değerlendiriyoruz. Tüketimi değil, üretimi düşünelim. Eğer burada biraz katkım olursa, bu alana gönül verenler açısından mutluluk duyarım. Bunlar, Artvin'de kesilen ağaçlardan aldığım parçalar. Bu objeler, evinizin bir köşesinde sergilenebilecek kadar güzel ve doğal."

"Tüketim toplumundan çıkmalıyız"

Ağaç kıyımının çevresel felaketlere, özellikle de sel gibi doğal afetlere yol açıyor. Ağaç kıyımı, temiz hava alma hakkımızı elimizden alır, yaşam alanlarımızı daraltır. Bu sistemin içinde ihtiyacımızın ötesinde bir gelişim yerine mütevazı bir yaşam sürmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Tüketim toplumundan çıkmalı ve daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemeliyiz."

Doğadan Sanat Eserine
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Artvin, Kültür, Yerel, Yaşam, Sanat, Çevre, Doğa, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Doğadan Sanat Eserine - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
07:50 MasterChef’te ilk eleme adayı belli oldu MasterChef'te ilk eleme adayı belli oldu
07:33 Cüneyt Özdemir’den Ali Atay’ın sözlerine tepki Cüneyt Özdemir'den Ali Atay'ın sözlerine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 20:21:38. #1.11#
SON DAKİKA: Doğadan Sanat Eserine - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.