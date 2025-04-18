DOKAP Projeleri Bayburt\'u Güçlendirecek

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Giresun'da düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısına katıldı.

Toplantıda, 2024-2028 dönemini kapsayan DOKAP Eylem Planı kapsamında toplam 394 milyar liralık bütçeyle 158 projenin hayata geçirileceği açıklandı. Bölgenin kalkınmasına yönelik bu projelerin, Karadeniz Havzası ve Kafkasya'nın dünyaya açılan kapısı olan DOKAP Bölgesi'nin stratejik önemini daha da artırması hedefleniyor.

DOKAP, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Bayburt'ta 41,9 milyon TL bütçeli 6 proje hayata geçirileceğini ifade eden Vali Eldivan, projelerle tarım, hayvancılık, sulama sistemleri ve ulaşım altyapısının güçlendirileceğini belirtti. - BAYBURT