Dört öğrenci atık yağdan elektrik üretti - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir araya gelen 4 öğrenci, atık yağ ve bitkisel atıkları ısı ve ışık enerjisine dönüştürerek elektrik üretmeyi başardılar.

Kadirli ilçesinde ortaokul ve lise öğrencisi olan 4 arkadaş yaptıkları deneyde yağ ve bitkisel atıkları ısı ve elektrik enerjisine dönüştürmeyi başardı. Öğrenci arkadaşlar kendi yaptıkları proje kapsamında sıfır atık sloganıyla yola çıktıklarını belirterek amaçlarının deney aşamasında olan projelerini hayatta kullanılabilir hale getirmek olduğunu vurguladı. 4 arkadaş yaptıkları deneyde önce evde kullanılan atık yağ ve bitkisel atıkları çamur ile karıştırıp metan gazı oluşturdu. Bu gazı yanıcı hale getirip ortaya çıkan ısı enerjisi ile minyatür bir elektrik tribünü döndürmeyi başardılar. Dönen elektrik tribünü ise elektrik akımı oluşturarak ampulü yaktı. Deneye katılan ortaokul öğrencisi Gökçe Tabur, "Abdullah Tabur hocamızın başkanlığında yaptığımız sosyal sorumluluk projesi kapsamında biz nasıl katkı sağlayabiliriz diye çalışma yaparken atık yağlardan bio gaz elektrik elde edilebileceğinin farkına vardık. Atık yağlar enerjiye çevrilirse ülkemizin enerji ihtiyacı bir miktar karşılanmış olur diye düşünüyoruz" dedi. Deneye katılan bir diğer öğrenci İclal Köse ise "Atık yağı yakarak suyu buhar haline getirdik. Su buharı deneyimizde kullandığımız tribünü döndürdü ve manyetik alan oluştu. Oluşan manyetik alanda elektrik oluşumuna neden oldu" diye konuştu. Deneye katılan lise öğrencisi Hasan Hüseyin Cingöz ise "Biz hayvansal atıkları bitkisel atıkları ve atık yağları çamur ile karıştırarak ortaya çıkan karışımda homojen bir karışım elde ettik. Bir süre sonra bu karışım içerisinde üreyen bakteriler metan gazı ortaya çıkardı. Bu gazı ise ısı ve ışık enerjisi olarak kullandık. Bu yaptığımız deney düzeneğinde ise bu atıklardan öncelikle metan gazı elde edilebileceği ve ısınmada ve elektrik enerjisinde bu atıkların kullanılabileceğini keşfettik" dedi. - OSMANİYE