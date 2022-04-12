Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika
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Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı

12.04.2022 10:03
Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı

Döşemealtı Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor.

Döşemealtı Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri çerçevesinde ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtıyor.

Döşemealtı Belediyesi ekipleri 1 hafta da 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıttı. 20 kişiden oluşan Nar Masa, 10 ayrı ekiple ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini teslim ediyor.

Döşemealtı Belediyesi'nin kuruluşu olan Emekçi Bakkal bünyesinde hazırlanan gıda kolileri, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine teslim edilirken, hayırsever vatandaşlar da bağışlarıyla destek olmayı sürdürüyor. Gıda kolisinin yanı sıra, marketlerde geçerli olan hediye kartı bağışları da yine belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hazırlanan erzaklar yüzlerce ailenin sofrasında yerini alırken, Nar Masa ekipleri dağıtımların devam ettiğini açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Pandemi döneminde büyük tecrübe kazandıklarını belirterek, "Nar masa ekiplerimiz pandemi döneminde yaptığımız çalışmalarda tecrübe kazandı. Mahalle muhtarlarımızla da irtibat halindeyiz. İhtiyaç sahiplerini tespit ederek başvurusu olmasa bile biz onlara ulaşıyoruz. Bu süreçte destek olan Hayırseverlere de teşekkür ederim. Çalışma arkadaşlarımı mesai kavramı gözetmeden yardım kolilerini vatandaşlarımıza ulaştırdığı için canı gönülden kutluyorum" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı
Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı
Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı
Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı

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Döşemealtı Belediyesi, Pandemi, Emekçi, Nar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Döşemealtı'nda 1 haftada 2 bin 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı - Son Dakika


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