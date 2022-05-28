Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nden medya çalıştayı programı

9 ülkeden gelen Ahıska Türkleriyle medya çalıştayı yapıldı

İSTANBUL - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), 9 ülkeden gelen katılımcılarla medya çalıştayı düzenledi. Programda ülkelerden gelenler, Ahıska Türklerinin medyada yer alması ile ilgili görüşlerini aktardı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği, 9 ülkeden gelen katılımcılarda İstanbul Küçükçekmece'de medya çalıştayı düzenledi. Küçükçekmece'deki bir otelde düzenlenen çalıştaya Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, Genel Sekreter Fuat Uçar, akademisyenler ve 9 ülkeden gelen misafirler katıldı. Ahıska Türklerinin medyada yer alması, yapılan çalışmaların anlatılması ve Ahıska Türkleri hakkında doğru haberlerin aktarılması gibi konular görüşüldü.

Program sonunda kameralara konuşan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "9 ülkede teşkilatlanmasını yapan ve Ahıska Türklerine hizmet veren uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Bugüne kadar birçok alanda faaliyetlerimizi yürütürken, yine ilk defa DATÜB'ün 9 ayrı ülkesinden basın medya çalıştayını düzenlemiş olduk. Amacımız halkımıza yaptığımız hizmetleri daha çok insanlarımıza ulaştırmak, halkımızın doğru haber almasına yardımcı olmak. 9 ayrı ülkeden 20'ye yakın medya temsilcisi arkadaşımızı bir araya getirdik. İki gündür devam eden programda medya üzerinde çok önemli çalışma yapmış, akademisyenlerimizi ve değişik kurumun basın medya uzmanlarıyla görüştük. Yurt dışı akraba toplulukları başkanlığının da verdiği uzmanlarla bu çalıştayı sürdürüyoruz. 3 gün sürecek çalıştayda arkadaşlarımız medyada nasıl yer almak gerekir ile ilgili gerekli teknik bilgileri alarak ilk defa DATÜB'ün medya bölümünü oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Programın sonunda DATÜB tarafından katılımcılara çeşitli hediyeler verilerek, birlikte toplu fotoğraf çekildi.