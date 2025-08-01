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Dünya için Türkçe Programı

Dünya için Türkçe Programı
01.08.2025 10:53
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Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi ile küresel ölçekte Türk Dili ve Kültürü Programı sunuyor.

Açıköğretim Sistemi aracılığıyla hayata geçirilen Türk Dili ve Kültürü Programı, küresel ölçekte Türkçeye ilgi duyan öğrencilere erişilebilir ve akademik temelli bir öğrenme deneyimi sunuyor.

Anadolu Üniversitesi, Türkçeyi dünya ile buluşturmak adına önemli bir adım atıyor. Açıköğretim Sistemi bünyesinde geliştirilen iki yıllık Türk Dili ve Kültürü Programı, uluslararası veya çifte vatandaşlık hakkına sahip öğrenciler için esnek, erişilebilir ve nitelikli bir öğrenme ortamı sağlıyor.

Dijital teknolojilerle desteklenen bu program, coğrafi sınırları ortadan kaldırarak dünyanın dört bir yanından öğrencilere, Türk dili alanında sağlam bir temel kazandırmayı hedefliyor. Alanında yetkin akademisyenler tarafından hazırlanan ders materyalleri; zengin görsel-işitsel içerikler ve etkileşimli öğrenme kaynaklarıyla destekleniyor. Yeni akademik dönemde ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanan program, Türkçe öğrenme sürecini üniversite düzeyine taşıyan öncü bir model olarak öne çıkıyor. Programa kayıt yaptıracak öğrenciler, hem akademik düzeyde Türkçe eğitimi alacak hem de Türk kültürüne dair derinlikli bir perspektif edinecek.

"Tüm dünyaya Türkçe öğreteceğiz"

Açıköğretim Sistemi üzerinden tüm dünyaya Türkçe öğretmeyi hedeflediklerini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Türk Dili ve Kültürü Programı bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. Dünyanın farklı ülkelerinde üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu ya da çifte vatandaşlık hakkına sahip kişiler, Açıköğretim Sistemi aracılığıyla bu programa kayıt yaptırabilecek. Dizilerden ya da filmlerden Türkçeye aşina olan uluslararası bireylere akademik düzeyde Türkçe eğitimi sunmak ve Türk dili ile kültürünü tüm dünyaya yaymak gibi bir misyonumuz var. Bu sayede dünyanın yedi kıtasında, yüzden fazla ülkede ve altmıştan fazla sınav merkeziyle küresel ölçekte bir Türkçe seferberliği başlatıyoruz. Açıköğretim Sistemi, 1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Bugüne kadar 4 milyon 200 bin kişinin mezun olduğu ve dünyada ilk üçte yer alan bir sistemimiz var. Yarım yüzyıla yaklaşan bu tecrübemizi, artık Türk Dili ve Kültürü Programı ile tüm dünyaya ulaştırmak istiyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz, bu programın da dahil olduğu beş farklı programa kayıt yaptırabilecek. Ayrıca uluslararası iş birlikleriyle programın yaygınlaştırılması için kampanyalar düzenliyoruz. Mottomuz: 'Tüm dünyaya Türkçe öğretmek." diye belirtti.

Programın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Türkçe dil yeterliliği olmayan öğrenciler için Türkçe hazırlık sınıfı sunulması. Hazırlık sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler Açıköğretim Fakültesinin 50'ye yakın Türkçe programına doğrudan geçiş yapabilir. Türk Dili ve Kültürü Programı yalnızca bir dil eğitimi değil; öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini akademik düzeyde belgeleyerek eğitim yolculuklarını zenginleştirmelerini sağlayan bir fırsat sunuyor. Anadolu Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere sunduğu Anadolum eKampüs öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrenciler zengin eğitim içeriklerine erişerek öğrenmenin keyfini yaşayabilecek. Üniversitenin dijital öğrenme platformu Anadolum eKampüs, öğrencilere zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyor. eKampüs üzerinden ders içeriklerine, ünite özetlerine, alıştırmalara ve çıkmış sınav sorularına erişebilir; ayrıca canlı dersler aracılığıyla öğretim elemanlarıyla etkileşim kurma imkanı bulabilirler. Mobil uygulama desteği sayesinde ise içeriklere her yerden ulaşmak mümkün. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Yerel, Dünya, Son Dakika

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