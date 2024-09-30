Dünya Kalp Günü'nde Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Dünya Kalp Günü'nde Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi

Dünya Kalp Günü\'nde Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde kan basıncı ölçümleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri verildi.

30.09.2024 13:11
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi poliklinikler önünde açılan stantta vatandaşların kan basıncı ölçümleri yapılarak, dağıtılan broşürler aracılığıyla sağlıklı yaşama dair kısa bilgilendirmeler ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri verildi.

Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olmasına rağmen Dünya Kalp Federasyonu üyeleri tarafından, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'inin önlenebileceğini tüm dünyaya duyuruluyor. Dünya Kalp Günü etkinlikleri kapsamında Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yönetiminin katılımıyla poliklinik önünde açılan stantta vatandaşların kan basıncı ölçümleri yapılarak, broşürler aracılığıyla sağlıklı yaşama dair kısa bilgilendirmeler ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri verildi. Yeterli ve dengeli beslenme, doğru besin hazırlama ve tüketme yöntemleri, tütün ve alkolden uzak durma, kilo takibi ve obezitenin kontrolü, yaşa uygun egzersiz ve spor gibi birtakım yaşam tarzı değişiklikleriyle düzenli hekim kontrolünün kalp-damar hastalıklarıyla mücadelede önemi vurgulandı.

Aydın Atatürk Devlet Hastnaesi'nden yapılan açıklamada, "Doğru önlemler ile her hastalık karşısında başarılı olabileceğimizi hatırlatır, tüm bireylere sağlıklı bir yaşam temenni ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Kalp Günü'nde Sağlıklı Yaşam Bilgilendirmesi - Son Dakika

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