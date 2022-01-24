Dursunbey Kaymakamlığı'ndan izin duyurusu - Son Dakika

Dursunbey'de devam eden kar yağışı ve soğuk havadan dolayı Dursunbey kaymakamlığı engelli, hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan personellerin pazartesi günü 24 Ocak 2022 izinli olacağı duyurdu.

Dursunbey Kaymakamlığından yapılan açıklama "24 Ocak 2022 Pazartesi günü engelli,hamile ve 3 yaşından küçük çocuğu olan bayan kamu personellerinin idari izinli sayılması, sürücü kursları, halk eğitim merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinin'de tatil edilmesine karar verilmiştir" denildi. - BALIKESİR