Düzce'de Eğitim Ara Verildi

Yerel

23 Şubat 2025 tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verildi.

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Meteorolojik veriler ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle Düzce ilimiz genelinde hafta sonunda faaliyetlerini sürdüren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yerleştirme kursları, kurs merkezleri ile açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim veren okul ve kurumlarımızda eğitim ve öğretime 22-23 Şubat 2025 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - DÜZCE