Düzenli Kan Bağışının Sağlığa Faydaları

Düzenli kan bağışının, bağışçıların sağlığı üzerinde önemli olumlu etkileri olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Önder Özüm Polat, "Kan vermek, vücuttaki kan hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır ve bağışçının daha zinde hissetmesini sağlar. Kan verdikten sonra kemik iliği yeni hücre üretmeye başlar, bu da bağışıklık ve dolaşım sistemine katkı sunar" dedi.

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzm. Dr. Önder Özüm Polat, düzenli kan bağışının önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Polat, "Kan vermek, vücuttaki kan hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır ve bağışçının daha zinde hissetmesini sağlar. Kan verdikten sonra kemik iliği yeni hücre üretmeye başlar, bu da bağışıklık ve dolaşım sistemine katkı sunar. Düzenli kan bağışında bulunan bireylerin kendilerini daha enerjik ve hafiflemiş hissettikleri gözlemlenir, bu da hem fiziksel hem psikolojik açıdan olumlu bir etki oluşturur" diye konuştu.

"Erken teşhise yardımcı olur, kalp sağlığına katkı sağlar"

Kan bağışı sırasında yapılan sağlık kontrolleri sayesinde bireylerin tansiyon, nabız ve hemoglobin gibi temel sağlık değerlerini öğrenme fırsatı bulduklarının altını çizen Uzm. Dr. Polat, "Bu sayede daha önce fark edilmemiş bazı sağlık sorunları erken dönemde tespit edilebilir. Kandaki fazla demirin vücuttan atılması, kalp-damar hastalıkları riskini azaltır. Özellikle erkeklerde düzenli kan bağışının kalp krizi riskini düşürdüğünü gösteren bilimsel çalışmalar mevcuttur. Böylece kan bağışı sadece yardım etmek değil, kişisel sağlık açısından da koruyucu bir adım haline gelmektedir" şeklinde konuştu.

"Bir ünite kan 3 hastaya hayat verebilir"

18-65 yaş aralığındaki genel sağlık durumu uygun bireylerin yılda birkaç kez kan bağışında bulunmasının önerildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Polat, "Bir ünite kan, üç hastaya hayat verebildiği için bağışçılar birden fazla insanın yaşamına dokunma şansı yakalarlar. Kan bağışı toplumsal sorumluluğun yanında, bireylerin yardım etmenin verdiği iç huzur ve mutluluğu yaşamasını sağlar" ifadelerini kullandı. - SAMSUN