Ebe Büşra Bilir\'e Başarı Belgesi

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) Çocuk, Ergen ve Kadın Sağlığı (ÇEKÜS) biriminde görev yapan Ebe Büşra Bilir'i, vatandaşların sağlığına yaptığı katkılar nedeniyle Başarı Belgesi ile onurlandırdı.

Ebe Büşra Bilir, dikkatli takibi ve erken teşhis yeteneği sayesinde bir anne adayı ile bebeğini hayati tehlikeden kurtararak kadın doğum uzmanına zamanında yönlendirdi. Bu örnek olay, önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerinin toplum sağlığı açısından taşıdığı kritik önemi bir kez daha ortaya koydu.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç, yaptığı açıklamada, "Ebe Büşra Bilir'in özverili çalışmaları, vatandaşlarımızın sağlığını koruma hedefimize büyük katkı sağlamıştır. Bu başarı, önleyici sağlık hizmetlerinin ne kadar kıymetli olduğunun göstergesidir. Tüm sağlık çalışanlarımızın gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK