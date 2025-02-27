Eber Gölü Buz Tutmuş Halde - Son Dakika
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Eber Gölü Buz Tutmuş Halde

Eber Gölü, Bolvadin'de hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye düşmesiyle buz tuttu.

27.02.2025 19:28
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Alevlerle gündeme gelen Eber Gölü bu defa buz tuttu

AFYONKARAHİSAR - Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü'nün bir kısmı buz tuttu.

Türkiye'nin en önemli göllerinden birisi olan ve geçtiğimiz aylarda çıkan yangınlarla gündeme gelen Eber Gölü dondu. Sıcaklığın eksi 4 dereceleri bulduğu bölgede donan göl ilginç manzaralar oluşturdu. Kayıkların karada kaldığı gölde buz tutan kısımlarda görsel bir şölen oluştu. Göldeki buz tabakasının havanın ısınmasıyla çözülmesi beklenirken, gölün buz tutmasına en çok üzülenler ise kamış toplayarak geçimini sağlayan vatandaşlar oldu.

Eber Gölü Alan Kılavuzu ve Rehberi Kadir Ateş, Eber Gölü'nün yazın ve kışın ayrı bir güzelliği olduğunu kaydederek, "Bu hafta içerisinde hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi ile göl buzla kaplandı. Buz kalınlığı 2.5-5 santimetre aralığında. Kalınlık teknelerin kırması için enge teşkil etse de insanların üzerinde yürümesi için güvenli bir kalınlık değil. Bu sebeple kesinlikle buz üzerinde tekneyle gezmek ya da yürümek kesinlikle güvenli değil" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eber Gölü Buz Tutmuş Halde - Son Dakika

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