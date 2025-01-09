Edip Akbayram Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Edip Akbayram Yoğun Bakımda

Edip Akbayram Yoğun Bakımda

Usta sanatçı Edip Akbayram, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor.

09.01.2025 17:08
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Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye getirdik. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz" denildi.

Bir süredir hastanede zatürre tedavisi gören ve yeni taburcu olan usta sanatçı Edip Akbayram, evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçının yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Edip Akbayram'ın kendisi gibi sanatçı olan kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin ortak paylaşım yaptı.

"Sevenlerinden dua bekliyoruz"

Yazılı açıklamada, "Edip Akbayram, zatürre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Edip Akbayram, Magazin, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edip Akbayram Yoğun Bakımda - Son Dakika

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