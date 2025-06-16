Edirne’de 2025 Hasat Sezonu Kanola ile Başladı

(EDİRNE) - 2025 hasat sezonunun ilk kanola ürünü Edirne Ticaret Borsası'nda satışa sunuldu. Çömlekakpınar Köyü'nden getirilen bir ton kanola, 25 lira 14 kuruştan alıcı buldu. Üretici Ömer Akar'a günün anısına plaket ve 100 litre mazot hediye edildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında, Çömlekakpınar Köyü'nden Ömer Akar'a ait bir ton kanola, Kurbanlar Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tarafından 25 lira 14 kuruşa satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, üretici Ömer Akar'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti. Öztürk, yeni hasat sezonunun tüm üyelere ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.