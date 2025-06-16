Edirne'de 2025 Hasat Sezonunun İlk Kanola Ürünü Satışa Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Edirne'de 2025 Hasat Sezonunun İlk Kanola Ürünü Satışa Sunuldu

16.06.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Ticaret Borsası'nda 2025 hasat sezonunun ilk kanola ürünü, Çömlekakpınar Köyü'nden getirilen bir ton kanola, 25 lira 14 kuruşa satıldı. Üretici Ömer Akar'a plaket ve 100 litre mazot hediye edildi.

(EDİRNE) - 2025 hasat sezonunun ilk kanola ürünü Edirne Ticaret Borsası'nda satışa sunuldu. Çömlekakpınar Köyü'nden getirilen bir ton kanola, 25 lira 14 kuruştan alıcı buldu. Üretici Ömer Akar'a günün anısına plaket ve 100 litre mazot hediye edildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında, Çömlekakpınar Köyü'nden Ömer Akar'a ait bir ton kanola, Kurbanlar Tarım Ürünleri Ltd. Şti. tarafından 25 lira 14 kuruşa satın alındı.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, üretici Ömer Akar'ı kutlayarak günün anısına plaket ile 100 litre mazot hediye etti. Öztürk, yeni hasat sezonunun tüm üyelere ve üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

Ömer Akar, Edirne, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Edirne'de 2025 Hasat Sezonunun İlk Kanola Ürünü Satışa Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
Korku dolu anlar Türk sporcular savaşın ortasında kaldı Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı

19:05
İran: Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail’in tamamını yakacağız
İran: Tarihin en büyük füze saldırısına başlıyoruz. İsrail'in tamamını yakacağız
18:49
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
ABD Başkanı Trump: İran çok geç olmadan savaşı müzakere etmeli
18:14
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu Saldırı canlı yayına yansıdı
İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu! Saldırı canlı yayına yansıdı
18:07
İsrail’in İran’daki bir numaralı hedefi Yok edebilmenin tek yolu var
İsrail'in İran'daki bir numaralı hedefi! Yok edebilmenin tek yolu var
15:22
Netanyahu’nun “Harekete geçiyoruz“ sözleri sonrası İsrail, Tahran’ı vurmaya başladı
Netanyahu'nun "Harekete geçiyoruz" sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurmaya başladı
09:30
Nişanda şaka sınırlarını zorladı Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
Nişanda şaka sınırlarını zorladı! Avatar Atakan kahveye sıvı sabun ekledi
09:01
İran’ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv’den ilk görüntüler
İran'ın gece balistik füzelerle vurduğu Tel Aviv'den ilk görüntüler
08:42
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama geldi
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi
08:16
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı
08:13
Tahran’dan kaçış Kilometrelerce kuyruk oluştu
Tahran'dan kaçış! Kilometrelerce kuyruk oluştu
08:08
Edin Dzeko’nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü: 1 yıllık anlaşma duyuruldu
07:49
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
07:44
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 19:22:18. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 2025 Hasat Sezonunun İlk Kanola Ürünü Satışa Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.