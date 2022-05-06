Efes Selçuk'ta Hıdırellez Ateşi Yandı - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Hıdırellez Ateşi Yandı

06.05.2022 10:22
Efes Selçuk'ta Hıdırellez Ateşi Yandı

Efes Selçuk, Hıdırellez coşkusunu, İsabey Mahallesi'nde yaşadı. Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü Hıdırellez kutlamalarına, Sökeli Hasret ve Roman Halk Dansları Ekibi renk kattı.

Efes Selçuk, Hıdırellez coşkusunu, İsabey Mahallesi'nde yaşadı. Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin sembolü Hıdırellez kutlamalarına, Sökeli Hasret ve Roman Halk Dansları Ekibi renk kattı.

Kutlamalara, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı İpek Onbaşıoğlu, CHP Efes Selçuk İlçe Başkanı Mehmet Karanfil ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Başkan Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla birlikte Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı.

Efes Selçuk halkının Hıdırellez'ini kutlayan Başkan Ceritoğlu Sengel, "Baharı en güzel şekliyle karşılayalım. Sağlığımız yerinde olsun. Bereketimiz bol olsun. Hepimizin birlik ve beraberliği yerinde olsun ki; bizi hiçbir şey yıldıramasın" dedi.

Hıdırellez ateşi üzerinden atlayan ve dilek tutan her yaştan Efes Selçuklu, şarkılar eşliğinde gece boyunca eğlendi.

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Efes Selçuk'ta Hıdırellez Ateşi Yandı - Son Dakika


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