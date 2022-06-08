Habitat Derneği'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Türkiye ortaklığında geliştirilen "Paramı Yönetebiliyorum" Projesi Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için bir yıl boyunca çeşitli eğitimler düzenlenecek.

30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2009 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında geliştirilen 'Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı'na yaptığı başvuru kabul edilen Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yürütülen program kapsamında e-ticaret ekosistemine katılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Efes Selçuklu Kadınlar, Finansal Eğitimle E-Ticarete Katılacak - Son Dakika

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