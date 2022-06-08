Efes Selçuklu Kadınlar, Finansal Eğitimle E-Ticarete Katılacak

Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'na katıldı. Program kapsamında İstanbul'da Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Buluşması düzenlendi.
"Paramı Yönetebiliyorum" Projesi kapsamında Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı'na katılan Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ortaklarının çoğunluğu kadın olan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 12 kooperatif arasına girmeye hak kazandı.
Kooperatif adına üye Ferda Topalan, kadın kooperatiflerini İstanbul'da buluşturan Dijitalleşen Dünyada Kadın Kooperatifleri Paneli'ne katıldı. Etkinlikte Efes Selçuklu kadınların üretmiş oldukları ürünler de ziyaretçilerle buluştu.
30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle 2009 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında geliştirilen 'Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı'na yaptığı başvuru kabul edilen Efes Selçuk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, yürütülen program kapsamında e-ticaret ekosistemine katılacak.
Habitat Derneği'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Visa Türkiye ortaklığında geliştirilen "Paramı Yönetebiliyorum" Projesi Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı kapsamında kadın kooperatiflerinin e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için bir yıl boyunca çeşitli eğitimler düzenlenecek.
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