Karabük'ün Eflani ilçesinde bazı vatandaşlar karın keyfini ATV'nin arkasına bağlanan kızakla kayarak çıkardı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı. İlçeye bağlı Karlı köyünde Abdullah Kamçıcı isimli şahıs ATV'nin arkasına bağladığı kızaklarla gençlere kayak keyfi yaşattı.
Gençlerin araca bağlı kızaklardan düştüğü anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. O anlar cep telefonu kameralarınca kaydedildi. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › Eflani'de Kızak Keyfi - Son Dakika
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