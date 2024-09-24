Eğitim ve Güvenlikte İşbirliği

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Seydikemer İlçe Jandarma ve Emniyet Teşkilatı, Milli Eğitim Müdürü ile güvenlik ve eğitim alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin ve Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser H. Osman Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, eğitim ve güvenlik alanlarındaki işbirliklerinin artırılması hedefi damga vurdu.

Görüşme sırasında, eğitim kurumlarında güvenli bir ortam sağlanmasının önemi vurgulandı. Jandarma ve emniyet güçlerinin, okul güvenliği konusunda eğitmenlerle işbirliği içinde çalışarak çocukların ve gençlerin bulunduğu çevrelerde sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturma hedefi dile getirildi. - MUĞLA