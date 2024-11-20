Eğitimle Yeniden Entegre Olma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eğitimle Yeniden Entegre Olma

Eğitimle Yeniden Entegre Olma

Fethiye'de yükümlülere e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verildi, sertifikalar dağıtıldı.

20.11.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde İnfazı devam eden ve eğitime katılan yükümlüler, e-ticaret ve dijital pazarlama alanında uzman eğitmenlerden sertifika aldı.

Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, infazı devam eden yükümlüler için önemli bir eğitim ve iyileştirme programı düzenledi. Suç ve suçlu davranışlarından uzak kalmalarını desteklemek, çeşitli sektörlerin faaliyetlerini öğrenmelerini sağlamak ve toplumu suçtan arındırmada farkındalıklarını artırmak amacı taşıyan etkinlik, Fethiye'deki bir otelde gerçekleştirildi.

Eğitim programına katılan bir grup yükümlü, e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama, ürün fotoğraflandırma teknikleri ve el yapımı kağıt atölyesi konularında alanında uzman eğitmenlerden bilgi aldı. Katılımcılara online mağaza kurma, online satışları yönetme ve sosyal medya aracılığıyla geniş kitlelere ulaşma gibi konularında profesyonel fotoğrafçılık ipuçları sunuldu. Ayrıca, el yapımı kağıt yapma teknikleri ile projeler hakkında da eğitimler verildi.

Eğitimin yanı sıra, Fethiye Denetimli Serbestlik Uzmanı Dilek Bilgin tarafından katılımcılara Denetimli Serbestlik ve uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim programı sonunda katılımcılara başarı sertifikaları verildi. Bu tür eğitimlerin, yükümlülerin topluma kazandırılması ve suç oranlarının düşürülmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fethiye, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimle Yeniden Entegre Olma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitimle Yeniden Entegre Olma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.