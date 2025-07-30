Ehliyet Yenileme Yoğunluğu

Sürücü belgelerini yenilemek için tanınan sürenin son günü olan 31 Temmuz'un gelmesiyle birlikte nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, geçerlilik süresi dolmak üzere olan eski tip ehliyetlerini yenilemek için sabahın erken

saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturdu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce daha önce yapılan uyarılara rağmen birçok kişi işlemini son günlere bıraktı. Yetkililer, süresinde yenilenmeyen ehliyetlerin geçersiz sayılacağını ve bu durumda trafikte yakalanan sürücülere cezai işlem uygulanacağını hatırlatarak, randevusuz gelen vatandaşların işlemlerinin daha uzun sürebileceğini belirtti. Yeni tip sürücü belgeleri, güvenlik açısından daha gelişmiş özellikler sunarken, yurt dışında da daha kolay kabul ediliyor. Ehliyet yenileme işlemi için sağlık raporu, biyometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve belirli bir harç bedeli gerekiyor.

Nüfus Müdürlüğü'nde sürücü belgesi yenilemek için bulunan Mevlüde Dağaslan "15 yıldır ehliyetim var. İşlemlerime dün başladım. İlk başta aile hekimime gittim. Hastalıklarım olduğu için devlet hastanesine yönlendirdi. Kızım nüfus müdürlüğünden randevu aldı. Raporumu aldım buraya geldim. Dün başladım bugün bitti" dedi.

Resul Sarıkaya ise "2014'ten beri ehliyetim var. Önce sağlık raporu aldım. Kan verdim. Raporum çıktı. İnternetten randevu aldım. Yarın sabah 09.40 için randevu verdi. Saatini bekleyeceğiz. Yoğunluk yüzde 50-60 bandında" ifadelerini kullandı.

" Yozgat'ta 7 bin civarında vatandaşımızın eski tip sürücü belgesi var"

Yozgat İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Süleyman Aksu 31 Temmuz 2025 tarihinin son gün olduğunu vurguladı. Aksu, "Mücbir sebeplerden son günlere kalan vatandaşlarımızdan dolayı bir yoğunluk yaşıyoruz. Şu anda Yozgat'ımızda 7 bin civarında vatandaşımız eski tip sürücü belgelerini kullanıyorlar. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı yaş ve sağlık nedenleriyle rapor alamayan vatandaşlarımız. Perşembe günü itibariyle gelen vatandaşlarımızın tamamının işlemlerini bitirmeye çalışacağız" şeklinde bilgi verdi.

Sürücü belgelerinin yanı sıra yeni tip kimlik kartlarına da değinen Aksu "Yeni tip kimlik kartlarının değişmesi konusunda da buradan vatandaşlarımıza son günlere bırakmadan değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Yozgat'ımız kimlik değişimi konusunda yüzde 99'luk bir orana ulaştı. Dolayısıyla çok az bir kısım kaldı. Son günlere kalınca hem çalışanlarımız hem vatandaşlarımız yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşayabiliyorlar" dedi. - YOZGAT