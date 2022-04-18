Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ceylanpınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da her zaman bir araya gelerek hemhal olmaya devam ediyor. Ekinci, Ceylanpınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. İşyerlerini tek tek gezerek esnafa bol kazanç ve kolaylıklar dileyen Ekinci, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Cadde üzerindeki parkta dinlenen vatandaşlarla da bir araya gelen Ekinci, sıkıntı ve sorunları dinleyerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ekinci, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, esnafın ve vatandaşın taleplerini ve önerilerini doğrudan ilk ağızdan dinleyerek, mevcut sorunları yerinde görüp çözümü de yerinde ürettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA