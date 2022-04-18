Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika
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Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi

18.04.2022 16:45
Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ceylanpınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ceylanpınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye hizmetlerinin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da her zaman bir araya gelerek hemhal olmaya devam ediyor. Ekinci, Ceylanpınar Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. İşyerlerini tek tek gezerek esnafa bol kazanç ve kolaylıklar dileyen Ekinci, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Cadde üzerindeki parkta dinlenen vatandaşlarla da bir araya gelen Ekinci, sıkıntı ve sorunları dinleyerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ekinci, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, esnafın ve vatandaşın taleplerini ve önerilerini doğrudan ilk ağızdan dinleyerek, mevcut sorunları yerinde görüp çözümü de yerinde ürettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi
Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi
Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi
Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi
Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi

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Salih Ekinci, Viranşehir, Ekinci, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekinci vatandaşların taleplerini dinledi - Son Dakika


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