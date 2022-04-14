Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı

14.04.2022 00:59
Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Fırıncılar Odası'yla yaptığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ekmekte indirim kampanyasına pide fırınları da dahil edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Fırıncılar Odası'yla yaptığı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlatılan ekmekte indirim kampanyasına pide fırınları da dahil edildi.

Yapılan indirimle 2 lira 25 kuruş olan pide ekmek, uygulamadan yararlanan vatandaşlar için 1 buçuk lira oldu. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yararlanan ihtiyaç sahibi 126 bin vatandaşı kapsayan kampanya, günlük 5 ekmek olacak şekilde aylık 150 ekmekte uygulanarak aile ekonomisine destek sağlıyor. Son düzenlemeyle somun ve pide ekmeklerin her biri için indirim geçerli hale getirildi. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda yapılan uygulama daha önce sadece 200 gramlık somun ekmek fiyatlarında uygulanırken indirim uygulaması genişletilerek pide ekmek de eklenmiş oldu.

Sadece Ramazan ayı ile sınırlı olmayan kampanya, fırınlar ve pidecilerin gönüllüğü üzerinden yıl boyu çalışmaya devam edecek. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
'Sağlık İçin Pedalla' sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı 'Sağlık İçin Pedalla' sloganıyla gençlere 500 bisiklet dağıtıldı Büyükşehirden ekmek indirim kuponu açıklaması Büyükşehirden ekmek indirim kuponu açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:18:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ekmekte indirime pide fırınları da katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement