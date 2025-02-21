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Eksi 15 derece havada yapılan kurtuluş gösterisi 107 yıl önce yaşananları gözler önüne serdi

BAYBURT - Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı. Eksi 15 derece yapılan kurutuluş günü canlandırma tiyatro oyunu, büyük beğeni topladı.

Kutlama törenleri ilk olarak Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na valilik, garnizon ve belediye tarafından çelenk sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çelenk sunma töreni sonrasında Saray Bahçesi'ndeki protokol üyeleri ve vatandaşlar kutlamalar için hazırlanan Cumhuriyet Caddesi'ndeki alana geçti. Buradaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, öğrenciler tarafından 21 Şubat konulu şiirler okundu, ardından 21 Şubat dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

Soğuk havada sergilenen kurtuluş günü canlandırması ilgiyle izlendi

Ermeni mezalimi ve şehrin Türk birliklerince düşman işgalinden kurtarılışını konu edinen ve oldukça heyecanlı anlara sahne olan gösteriler yapıldı. Dondurucu havada sahnelenen tiyatro oyunu, 107 yıl önce yaşananları gözler önüne serdi. Kurtuluş gününü canlandıran oyuncuların etkili performansları izleyenleri savaş günlerine götürdü. Ermeni zulmüne maruz kalan Bayburtluların kahramanca mücadelesi izleyenlerden tam not aldı.

Canlandırma sonrası Türk milisleri ve Türk ordusunun şehre girmesiyle camilerden selalar yükseldi. Günün kahramanı şehrin anahtarını belediye başkanına teslim etti. Daha sonra Vali Mustafa Eldivan'a Kur'an-ı Kerim ve Garnizon Komutanı Gürol Akkaya'ya Türk Bayrağı takdim edildi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve tören geçişinin ardından kutlamalar sona erdi. Elinde bayrağıyla gösterileri izlemeye gelen 75 yaşındaki vatandaş "Allah bir daha bugünleri bizlere yaşatmasın" diyerek, "75 yaşındayım, kurtuluş etkinliklerini izlemeye geldim. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Allah bir daha bugünleri bizlere gösterip, yaşatmasın. Devletimize, milletimize, ordumuza zeval vermesin. Allah askerimizin, polisimizin, ordumuzun, devletimizin işini kolaylaştırsın" ifadelerini kullandı.

Gösteriyi izlerken duygulandığını belirten Celal Bayrak isimli vatandaş ise, "Bayburt'un kurtuluş günü dolayısıyla yapılan gösteriyi izlemeye geldim Cenab-ı Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Hüzünlendik, duygulandık. Allah askerimize, devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.