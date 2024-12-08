Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a gelerek, toprağı öptü.
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a geldi. Şam'a gelmesinin ardından toprağı öpen el-Cevlani, tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti. - ŞAM
Son Dakika › Yerel › El-Cevlani, Şam'a Gelerek Toprağı Öptü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?