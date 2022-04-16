El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı

16.04.2022 12:11

El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan El Sanatları Kursları'nın hocalarının ve kursiyerlerinin yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı El Sanatları Kursları Sergisi'nin açılışını yaptı.

El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı

TEKİRDAĞ - Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan El Sanatları Kursları'nın hocalarının ve kursiyerlerinin yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı El Sanatları Kursları Sergisi'nin açılışını yaptı.

Tekirdağ'da Kültür ve Turizm Haftası çerçevesinde Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde yapılan açılışa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Vali Yardımcıları Murat Eren, Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, El Sanatları Kursları hocaları ve kursiyerler katıldı.

Etkinlikte Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde bulunan El Sanatları Kurslarının hocalarının ve kursiyerlerinin yaptıkları el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı El Sanatları Kursları Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, "Bugün burada güzel bir sergi açacağız. Bu değerli kardeşlerimizin yapmış oldukları, ortaya koydukları güzellikler sebebi ile teşekkür ediyorum. Daha güzellerini, daha farklılarını inşallah yapıp hem kültürümüze katkıda bulunacaklar. Hem de gönül dünyamıza katkıda bulunacaklar" dedi.

Sonrasında Vali Yıldırım ve beraberindekiler makrone-sepet, karacakılavuz dokuması, tezhip, çini, seramik, resim ve heykel eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Vali Yıldırım eserleri inceleyerek kurs hocaları ve kursiyerlerle yaptıkları eserler hakkında sohbet etti.

El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı
El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı
El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi Tekirdağ'da kadın kursiyerlerin el emeği çalışmaları sergilendi Vali Kızılkaya, İl Müdürü Bircan'ı ve yanındaki heyeti kabul etti Vali Kızılkaya, İl Müdürü Bircan'ı ve yanındaki heyeti kabul etti

Yahya Kemal Beyatlı, Turizm Haftası, Tekirdağ, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:13 AK Parti sözcüsü "metro çalışması durdu" dedi, Tunç Soyer şantiyeyi görüntülü aradı ve salona yansıttı
12:10 Eşini 34 kez bıçaklayarak öldürdü, cinayeti işlediği evi yaktı: Mahkemede "birbirimizi seviyorduk" dedi
11:47 Rusya'dan kruvazör misillemesi geldi: Kiev sabah saatlerinde füzelerle vuruldu
11:37 Nejat İşler "ayakta duramıyordu" haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi: Siz ayakta duramıyorsunuz!
11:34 Nevşehir'de gazeteciler turizm haftası etkinliklerine alınmadı
11:32 Rıdvan Dilmen "kanatta oynamamalı, o bir 10 numara" demişti ama Arda Güler'e Göztepe maçında kanat yolu görünüyor
11:29 6'lı masa yeni Seçim Yasası'na nasıl hazırlanıyor? Sağ seçmeni kaybetmemek için "ittifak içinde ittifak" formülü devrede
11:20 Babasını döven Ukraynalı turisti defalarca bıçakladı: İşte o görüntüler!
11:09 Altın gibi değil, altın kayısı: Tanesi 200 lira olan altınla kaplanmış kayısının kilosu 10 bin TL
10:53 MHP milletvekillerinden Bahçeli'ye "mesaj" türünde paylaşımlar: İhracı istenen Baki Ersoy'la fotoğraf çekip paylaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 12:21:01. #1.11#
SON DAKİKA: El emeği göz nuru ürünüler 'El Sanatları Kursları Sergisi'nde görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement