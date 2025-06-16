Elazığ'da Ruhsat Harçlarına Yüzde 400-500 Arasında Zam Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Elazığ'da Ruhsat Harçlarına Yüzde 400-500 Arasında Zam Yapıldı

16.06.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı, yüksek oranda zamların esnafı zor durumda bıraktığını belirtti. Ruhsat harçları ve ek ücretlerin artırılması, esnafın iş yerlerini ruhsat almadan açma riskini doğuruyor.

(ELAZIĞ) - Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Evsen, iş yeri açma ruhsatlarına yüksek oranlı zamlar yapıldığını belirterek, "Bu şekilde devam ederse, esnaf ruhsat almadan iş yerlerini açmak zorunda kalacak" dedi. Konuya ilişkin Elazığ Belediyesi yetkilileri ise emlak servisinin sınıflandırdığı cadde ücretlerine 2013 yılından bu yana ilk kez bu yıl yılında zam yapıldığını alınan ücretlerin ise sabit olduğunu belirtti.

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanı Ferhat Evsen, 2025 yılı itibariyle esnaf sicil belgelerine yaklaşık yüzde 50 oranında artış yapıldığını belirtti. Evsen, bu durumun esnafı ciddi şekilde mağdur ettiğini ifade ederek konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2025 yılına, esnaf sicil belgelerine yapılan yüzde 50'ye yakın zamla başladık. Ardından belediyemizin ruhsat harçlarına yaptığı yüzde 400, yüzde 500'lük artışlar esnafımızı iyice yordu. Esnafımız pandemi ve deprem gibi büyük sıkıntıları atlattıktan sonra iş yerlerini açmak için gerekli belgeleri tamamlamaya çalışıyor. Belediyemiz 2 bin 500 TL olan temel ruhsat harcını alıyor, ancak bunun dışında cadde ve sokak isimleri adı altında 20 bin ile 50 bin TL arasında değişen ek ücretler talep ediliyor bu fiyatların güncellenmesini istiyoruz."

Zamların esnafı ruhsat almaktan caydırdığını dile getiren Evsen, Elazığ Belediyesi ve encümen üyelerine çağrıda bulunarak, "Her gün onlarca kahveci ve kıraathaneci esnafımız bizleri arayarak bu harçları ödeyemediklerini belirtiyor. Eğer bu şekilde devam ederse, esnaf ruhsat almadan iş yerlerini açmak zorunda kalacak. Yetkililerden bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

Elazığ Belediyesi: "Emlak servisinin belirlediği yeniden değerleme oranlarına göre ücret alınmaktadır"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi yetkilileri ise Elazığ'da iş yapabilirlik kapasitesi yüksek olan bölgelerin sınıflandırıldığı ve emlak servisinin belirlediği 1. ve 2. sınıf caddelerde işyeri açılması için ek ücretlerin alındığını belirterek, bu ücretlerin sabit olduğuna dikkati çekti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "İşyeri açma ruhsatları için herhangi bir zam yapılmamıştır. Emlak servisinin belirlediği tutarlara göre sınıflandırılan caddelere göre ücretler belirlenmiştir. Bu ücretlere 2013 yılından beri zam yapılmamış oluğ, pandemi ve deprem gibi sıkıntılar nedeni ile esnaflardan zamsız ücretler alınmıştır. Ancak 2025 yılında yeniden değerleme oranlarına göre artış yapılmış olup bu resmi oranların dışına çıkılmamıştır. Caddelere göre alınan ücretler ise 7 bin ila 40 bin lira arasında değişmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Elazığ, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da Ruhsat Harçlarına Yüzde 400-500 Arasında Zam Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir’de tarım arazisinde yangın Alevlere müdahale devam ediyor Balıkesir'de tarım arazisinde yangın! Alevlere müdahale devam ediyor
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
Galatasaray’a müjde Barcelona’dan bonservissiz transfer Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer
Ole Gunnar Solskjaer’den transfer telefonu: Beşiktaş’a transfer ol Ole Gunnar Solskjaer'den transfer telefonu: Beşiktaş'a transfer ol
Denizli’de feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var Denizli'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı var
Bayern Münih Auckland’a acımadı Tam bir deste gol Bayern Münih Auckland'a acımadı! Tam bir deste gol
Fenerbahçe yeni ’’wonderkid’ini Rusya’da buldu: Matvey Kislyak Fenerbahçe yeni ''wonderkid'ini Rusya'da buldu: Matvey Kislyak
Hakan Çalhanoğlu’nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: “İnşallah bir gün’’ Hakan Çalhanoğlu'nun babasından Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım: "İnşallah bir gün''
Trabzon’da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu Trabzon'da yaylaya çıkan 75 kişi kayboldu
İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları İşte saat saat İsrail-İran çatışmaları
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar

15:32
Manisa’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Manisa'nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
14:30
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
07:13
İsrail-İran savaşında 4. gün Bilanço her saat ağırlaşıyor
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor
01:41
Adıyaman’da iki grup arasında taşlı sopalı kavga 10 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga! 10 yaralı
00:06
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid’e şans dahi tanımadı
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Atletico Madrid'e şans dahi tanımadı
23:26
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100’e konuştu
Siste kaybolan 75 kişinin son durumu ne? Trabzon Valisi Aziz Yıldırım tv100'e konuştu
23:18
Fenerbahçe’den ayrılan 2 isim Inter’e imza attı
Fenerbahçe'den ayrılan 2 isim Inter'e imza attı
23:12
Formula 1 Kanada Grand Prix’sinde zafer George Russell’ın
Formula 1 Kanada Grand Prix'sinde zafer George Russell'ın
22:54
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
Devrim Muhafızlarının kritik ismi ve iki general İsrail saldırısında öldürüldü
22:47
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri’nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
22:20
İran’dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli’nin yakınına düştü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü
22:17
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
Ankaragücü isyan etti: Oyuncularımızı çalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 17:36:52. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Ruhsat Harçlarına Yüzde 400-500 Arasında Zam Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.