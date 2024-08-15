Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde Hobi Bahçesinde Hasat Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde Hobi Bahçesinde Hasat Etkinliği Düzenlendi

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi\'nde Hobi Bahçesinde Hasat Etkinliği Düzenlendi

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından korumalı evler ve 12. servis hastalarının hem vakit geçirmesi hem de tedavilerine yardımcı olması için oluşturulan hobi bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi. Hastalar, hobi bahçesinde yetişen sebzeleri toplayarak keyifli anlar geçirdi.

15.08.2024 12:18
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Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından korumalı evler ve 12. servis hastalarının hem vakit geçirmesi hem de tedavilerine yardımcı olması için oluşturulan hobi bahçesinde, hasat etkinliği düzenlendi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hastaların hem vakit geçirmesi hem de tedavilerine yardımcı olunması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Etkinlikler çerçevesinde korumalı evler ve 12. servis hastaları ile idari bürolarda görev yapan personelin oluşturduğu hobi bahçesinde hasat toplama etkinliği düzenlendi. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya'nın katılımıyla yapılan etkinlikte, hastalar hobi bahçesinde yetişen domates ve biber gibi sebzeleri toplayarak keyifli anlar geçirdi.

Etkinliklerin süreceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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