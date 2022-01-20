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Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Son Dakika

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

20.01.2022 18:22
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Karabük'te meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

Karabük'te meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi.

KARDEMİR'de Çelikhane, Elektrik Bakım işçisi Erol Korkmaz, önceki gece elektrik akımına kapılarak ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemlerinin ardından Korkmaz'ın cenazesi fabrikada Haddehane Meydanı'na getirildi.

Kardemir Haddehane Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine mesai arkadaşları, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kardemir Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Ali Oflaz, Genel Müdür Necdet Utkanlar, Genel Müdür Yardımcıları, Kısım Müdürleri, Özçelik İş Sendikası Genel Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kılınan cenaze namazın ardından Korkmaz'ın cenazesi, Aydınlık Evler Merkez Camisi'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabük köyü aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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Erol Korkmaz, Karabük, Cenaze, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Son Dakika
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