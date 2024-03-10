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Elektrik panoları hırsızların hedefi oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde çiftçilerin tarlaları suladıkları elektrik hattında ki 5 tane sulama kuyusuna ait elektrik panosu ve kabloları çalındı.

Kızılören'in Akyaka mevkiinde bulunan Sulama Kooperatifine ait olan arazilerin sulamasını yapan 5 kuyuya ait elektrik panosu içeresindeki sigorta, kablo, elektrik sayaçları ve diğer malzemeler çalındı. Kızılören Sınırlı sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, Devlet Su İşleri yetkililerine zarar tespiti yaptırdı. Meydana gelen zararın 300 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı Yusuf Akpınar şikayetçi oldu. Olaya karıştığı tespit edilen ve buna benzer bir çok suca karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin Isparta merkezde yakalandığı savcılık soruşturması sonrası tutuklanarak Isparta Cezavine konuldu.

5 panomuz boşaltıldı

Kızılören Sınırlı sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, "Ocak ayının 25'inde ben buraları kontrol ettim. Kontrol ettiğimde her şey yerli yerinde idi. Şubat ayının ortalarında tekrar kontrole geldiğimizde her şey çalınmış. Hiçbir şey kalmamış. TEDAŞ'ın saatine varasıya kadar hiçbir şey kalmamış. Bunların Mülk sahibi DSİ ama işletmesi Sulama birliğine ait. Bu kamuya olan zarar. Şuanda 5 tane panomuz boşaltıldı. Kimisini pano ile birlikte götürmüş, kiminin saati gitmiş, kimisinin kablolarını da kesmiş götürmüş. Şuanda ki zararımız 300 binlira." dedi