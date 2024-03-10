Elektrik panoları hırsızların hedefi oldu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesinde çiftçilerin tarlaları suladıkları elektrik hattında ki 5 tane sulama kuyusuna ait elektrik panosu ve kabloları çalındı.
Kızılören'in Akyaka mevkiinde bulunan Sulama Kooperatifine ait olan arazilerin sulamasını yapan 5 kuyuya ait elektrik panosu içeresindeki sigorta, kablo, elektrik sayaçları ve diğer malzemeler çalındı. Kızılören Sınırlı sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, Devlet Su İşleri yetkililerine zarar tespiti yaptırdı. Meydana gelen zararın 300 bin lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Kızılören Sınırlı Sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı Yusuf Akpınar şikayetçi oldu. Olaya karıştığı tespit edilen ve buna benzer bir çok suca karıştığı tespit edilen 1 şüphelinin Isparta merkezde yakalandığı savcılık soruşturması sonrası tutuklanarak Isparta Cezavine konuldu.
5 panomuz boşaltıldı
Kızılören Sınırlı sorumlu Sulama Kooperatifi Başkanı ve Kızılören İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Akpınar, "Ocak ayının 25'inde ben buraları kontrol ettim. Kontrol ettiğimde her şey yerli yerinde idi. Şubat ayının ortalarında tekrar kontrole geldiğimizde her şey çalınmış. Hiçbir şey kalmamış. TEDAŞ'ın saatine varasıya kadar hiçbir şey kalmamış. Bunların Mülk sahibi DSİ ama işletmesi Sulama birliğine ait. Bu kamuya olan zarar. Şuanda 5 tane panomuz boşaltıldı. Kimisini pano ile birlikte götürmüş, kiminin saati gitmiş, kimisinin kablolarını da kesmiş götürmüş. Şuanda ki zararımız 300 binlira." dedi
Son Dakika › Yerel › Elektrik panoları hırsızların hedefi oldu - Son Dakika
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya'da sporun gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Mudanyaspor, Burgazspor ve Tirilyespor taraftarlarıyla bir araya gelerek destek sözü veren Dalgıç, Mudanyalı gençler dışında transfer yapılmamasını şart koştu.
Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kavak'ta, salep bitkisi yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, tecrübeli üreticilerin deneyimlerini paylaşmasıyla birlikte, Kavak ilçesinde yetişen salebin aroması ve içeriğinin zengin olması ilgiyi artırdı. Belediye Başkanı ve Kavak Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik ürün yetiştiriciliği eğitimlerine devam edeceklerini ve yeni üretici adaylarının sayısını artıracaklarını belirtti.
Çeşme ve Alaçatı'da yaşayanların bir araya gelerek oluşturduğu Alaçatı Gıda Topluluğu, Çeşme'deki yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturmaya ve gıdaya doğrudan ulaşmaya devam ediyor. Topluluk Destekli Tarım uygulaması ise hem üretici hem de tüketiciye katkı sağlıyor. Topluluk, geçtiğimiz yıl başlattığı gıdaya doğrudan yerli üreticiyle ulaşma hedefini gerçekleştirerek 219 katılımcıya ulaştı. Üretim fazlaları satılarak elde edilen gelir ise burs ve kitap projelerine katkı sağladı.
Dubai, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik ulaşım çözümleri geliştirmek için uluslararası uzmanlarla iş birlikleri yaparak ulaşım alanında büyük bir dönüşüm sağlamaya hazırlanıyor. İki çığır açan proje olan Floc Duo Raylı Sistem ve güneş enerjili raylı otobüs sistemi, Dubai'nin gelişmiş teknolojileri ve sürdürülebilirliği benimseme konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı. Toplantıya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, adaylara sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Pekmezci'nin hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ve projelerin tanıtımıyla devam eden toplantı, Ali Kınık'ın konseriyle sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?