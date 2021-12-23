Emekli asker vasiyet etti, defnedildikten 3 gün sonra tören düzenlendi - Son Dakika

Osmaniye'de emekli Piyade Komando Kıdemli Başçavuş Mehmet Güler (82), korona virüsten hayatını kaybetti. Ölmeden önce yakınlarına, "Öldükten sonra askeri törenle uğurlanmak istiyorum" diye vasiyet bırakan Mehmet Güler için 3 gün önce defnedildiği mezarı başında tören düzenlendi.

Osmaniye'de emekli Piyade Komando Kıdemli Başçavuş Mehmet Güler, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi için gittiği hastanede korona virüse yakalandı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk babası Mehmet Güler, 3 gün önce korona virüs teşhisinden vefat etti. Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Mehmet Güler'in cenazesi Asri Mezarlık'ta bulunan aile kabristanında toprağa verildi. Vefat etmeden önce yakınlarına, "Öldükten sonra askeri törenle uğurlanmak isterim" diyen Mehmet Güler'in vasiyetini yerine getiren yakınları ve arkadaşları, bugün öğle namazını müteakiben mezarı başında toplandı. Üniformalı askerlerin de katıldığı törende Güler için Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesiyle tören sona erdi. - OSMANİYE