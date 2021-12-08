Emekli Evinde briç kursu açıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Emekli Evinde briç kursu başlattı. Kurs sonunda Emekli Evinde briç turnuvaları düzenlenecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Merkez Emekli Evinde, fiziksel aktivitelerin yanı sıra zihinsel aktivitelere de yer veriyor. Bu kapsamda Emekli Evinde briç kursu başlatıldı.

Zihin sporu briçe yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emekli Evi üyeleri, zihinsel spor olarak bilinen briç sayesinde alzheimer ve parkinson gibi hastalıklara karşı korunmak için haftanın iki günü briç oynuyor. İki aşamadan oluşan oyunun ilk kısmı olan deklarasyon aşaması anlatılan kursta, daha sonra kart oyunu olarak adlandırılan aşamaya geçilecek. Yenişehir Briç Spor Kulübü eğitmenlerinin verdiği kurs sonunda briç turnuvalarının yapılması da planlanıyor.

"Beşli majör diye adlandırılan bir sistem var, onu anlatıyorum"

Briç Kursunda eğitmenlik yapan Yenişehir Briç Kulübü Üyesi Fevzi İmamoğlu, "Briç tüm dünyada oynanan bir oyun, zihin sporu olarak geçiyor. Tıp doktorları alzheimere çok faydalı olduğunu söylüyor. Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor, sosyalliğimiz artıyor. Türkiye'de severek oynayabildiğimiz, anlayabildiğimiz, bize uygun olan üç-beş tane yaygın olan sistem var. Beşli majör diye adlandırılan bir sistem var, onu anlatıyorum" dedi.

"Briçi her zaman öğrenmek istiyordum"

Pandemiden önce briçe başladığını belirten emekli matematik öğretmeni Sıdıka Albayrak da iyi bir briç oyuncusu olmak istediğini söyledi. Albayrak, "Briçi her zaman öğrenmek istiyordum. Uzun bir iş olduğu için emekliliğime saklamıştım. Emekli Evinde de briç kursu açıldığını duyar duymaz müracaat ettim. İnşallah iyi bir briç oyuncusu olacağım" diye konuştu.

Abdurrahman Civelek ise "Son derece güzel bir oyun. Ne kadar öğrenirseniz öğrenin hala birçok şeyin olduğunu göreceksiniz. O nedenle zihinsel aktivite bakımından ben bunu çok faydalı görüyorum. Şu an çalışmalar iyi gidiyor. Kaçırmamaya çalışıyorum, çünkü bu böyle bir oyun. Dikkat, konsantrasyon ve disiplin gerektiriyor. Bu nedenle de ben bu çalışmayı çok yerinde buluyorum. Bizi geliştireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN