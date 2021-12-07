Emekli öğretmen kitaplarını belediye kütüphanesine bağışladı - Son Dakika

- Emekli öğretmen kitaplarını belediye kütüphanesine bağışladı

SAMSUN - Samsun'da 65 yaşındaki emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez, 30 yıllık arşivinde bulunan 50 kitabı İlkadım Belediyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

İlkadım Belediyesi Kütüphanesi okurseverlerden gelen kitap bağışını kabul etmeye devam ediyor. Sosyal medya aracılığıyla İlkadım Belediyesi Hizmet Binası'nda halka açık olan kütüphaneye kitap bağışı için çağrıda bulunan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın çağrısına emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez kişisel kütüphanesinde bulunan 50 kitapla destek verdi.

"Okurseverlerimizi kitap bağışına davet ediyorum"

Kütüphanesinde bulunan kitaplarını İlkadım Belediyesi Kütüphanesi'ne kazandırmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden emekli öğretmen Ömer Faruk Sönmez, "Belediye Başkanımızı sosyal medya üzerinde kitap bağış çağrısı sonrası değişik insanlarında bu kütüphaneye bağış yaptığını gördüm. Evimdeki kendi kütüphanemde okuduğum ama daha fazla insanın okuması gerektiğini düşündüğüm özel araştırma kitaplarını bizzat kendim getirerek hem de kütüphaneyi görmek istedim. Geldiğimde ise gözlerime inanamadım. Zengin kaynakları içinde barındıran çok bir güzel bir kütüphaneyle karşılaştım. Bu bölgedeki gelişen konutlaşma değerli bir hal alacağını düşünüyorum. Ben de benim gibi kitapseverleri belediyemizin bünyesinde bulunan kütüphaneye kitap bağışına davet ediyorum. Böylesine güzel bir yapı içerisinde bu kütüphanenin hayat bulmasında emeği geçen Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(SAM-SLH-Y)