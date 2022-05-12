Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı

12.05.2022 14:43
Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılacak anaokulunun temeli protokolün katıldığı törenle atıldı.

Emirdağ ilçesi Cumhuriyet mahallesinde hayırsever iş insanı Abdullah Kuş tarafından yaptırılacak olan 5 derslikli Rabia-Recep Kuş Anaokulu'nun temel atma töreni yapıldı. Gerçekleştirilen törene Kaymakam Osman Bilici ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı. Temeli atılan okul inşaatının önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ve eğitime açılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Son dakika haberi! Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Son dakika... Karabük'teki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Son dakika... Karabük'teki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü Sandıklı'da otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Abdullah Kuş, Cumhuriyet, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:13:58. #1.13#
SON DAKİKA: Emirdağ'da 5 derslikli anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement