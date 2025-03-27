Emirdağ'da Ramazan'da Huzur

Emirdağ'da sahurda da huzur ve asayiş gece kartallarına emanet

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerimiz Ramazan ayı boyunca sahurda huzur ve güveni sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ilçede huzurun sağlanması için emniyet teşkilatının fedakarca görev yaptığı kaydedildi. Emniyet personellerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarının vurgulandığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz Ramazan Ayı boyunca sahurda huzur ve güveni sağlamaya devam ediyor. Gece kartalları ilçe merkezinde bulunan kamu ve özel binalar başta olmak üzere okullar, park bahçeler, metruk binalar, kent ormanı gibi alanlarda devriye faaliyetlerini sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.