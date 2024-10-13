Emniyet Müdürü Pehlivan Huzur Uygulamasında

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Emniyet Müdürü Arif Pehlivan sahaya indi

ÇORUM - Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, il genelindeki huzur uygulamasına katıldı.

Kontrol noktalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, daha sonra Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ve şube müdürleri ile birlikte vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Rüstem Eren parkında karşılaştığı vatandaşlarla konuşan Pehlivan, kentteki huzurun devam etmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayarkak, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Hürriyet meydanında karşılarında Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ı gören üniversite öğrencileri, uygulamalardan memnun olduklarının altını çizerek, emniyet teşkilatına teşekkür ettiler. Pehlivan ile bir süre daha sohbet eden öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.