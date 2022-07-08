Emniyette rütbe terfi töreni - Son Dakika
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Emniyette rütbe terfi töreni

08.07.2022 14:36
Emniyette rütbe terfi töreni

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensupları için rütbe terfi töreni düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda düzenlenen emniyet mensuplarının rütbe terfi törenine Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutanı Muhammed Sevinç, Sahil Güvenlik Komutanı Emre Meral ve aileleri katıldı.

Düzenlenen törende Yüksek Değerlendirme ve Merkez Değerlendirme Kurulu kararı ile bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi eden toplam 15 personelin terfi rütbeleri takıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek yeni rütbeleriyle görevlerinde başarılar diledi.

Rütbe terfi töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Köroğlu, Giresun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyette rütbe terfi töreni - Son Dakika

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