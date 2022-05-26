Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim

26.05.2022 21:33

Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla 3 farklı noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim

ORDU - Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla 3 farklı noktada eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi, Asayiş ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Kaledere, Gölevi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Eş zamanlı uygulamada sürücülere ehliyet, muayene, GBT gibi konularda denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler sonrasında muayenesi olmayan araçlar tespit edilerek gerekli işlemler yapılırken, asker kaçağı ve aranması olduğu öğrenilen 2 kişi ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek idari işlemleri yapıldı. Şehrin birçok noktasında eş zamanlı anlık ve şok uygulamaların devam edeceği öğrenilirken, sürücülere ve vatandaşlara kurallar konusunda dikkatli olunmaları uyarısında bulunuldu.

Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim
Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim
Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim
Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim

YORUMLAR
500
Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı Kayseri'de 5'i firari hükümlü 16 şüpheli yakalandı Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Saray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Asayiş, Ünye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Konseri iptal edilen Melek Mosso'ya, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den destek: Gideni götürür, sandık affetmez
21:23 Ülkemizde Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 5 hayatını kaybetti, bin 310 yeni vaka tespit edildi
21:22 İnternet medyası ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar gelebilir! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu
21:20 Ünlü futbolcuya ihanet şoku! Sevgilisinin ortaya çıkan videosu kafa karıştırdı
20:08 Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'dan yeni harekat sinyali: Operasyonlar milli ihtiyaçların gereği
20:06 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım! Jesus'un yardımcısı Türkçe seslendi
19:42 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "Üzerimde bomba var" diye bağıran adamın kimliği ortaya çıktı!
19:22 Fenerbahçe'de kadroya alınmayan Mesut Özil'den şaşırtan açıklama! Oynamak istediği takımı açıkladı
19:00 Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı!
18:44 Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı bomba saldırısı hakkında konuştu: Şüpheli bomba süsü vermiş, yaralı olarak etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 21:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Emniyetten 3 farklı noktada eş zamanlı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement