Kahramanmaraş'ın tarihi kapalı çarşısında Osmanlı kıyafetleri ile nöbet tutup adeta bölgenin vazgeçilmezi haline gelen down sendromlu Emre'ye doğum günü sürprizi yapıldı.

Kapalı çarşıda Osmanlı döneminden kalma tarihi han önünde gelenleri karşılayan down sendromlu Emre Kala 32 yaşına girdi. Çarşının adeta maskotu haline gelen Emre için bölge esnafı sürpriz doğum günü yaptı. Sürekli giydiği Osmanlı kıyafetiyle de dikkat çeken Emre'nin, o anlarda mutluluğu yüzüne yansıdı.

Emre'nin doğum gününü organize edenlerden Muammer Söğüt, "Emre ile çocukluk arkadaşı sayılırız, aramızda 10-12 yaş var. Çocukluğunu bilirim. Git gel zamanla esnaflarımız onu kabullendi, bağrına bastı ve ona bu elbiseyi giydirdi. Artık içimizden biri oldu. Aslında Emre hasta değil, içimizden biri. Şakalaşıyoruz, çarşının neşe kaynağı oldu. Sonuç olarak ben şunu diyorum. Bu tarz insanları içimize ne kadar katarsak, o kadar mutlu oluyoruz. Emre örnek olsun istiyorum, bu tarz insanları dışlamayalım, yanımızda bulunduralım" dedi.

Esnaf Meltem Yürürdurmaz ise "Emre kardeşimizi bir süredir tanıyoruz. Bu kıyafeti giymeyi çok istedi. O günden beri bu kıyafet üzerinde, müşterilerimizi karşılıyor. Özel bir kardeşimiz. Biz burada, Kapalı Çarşı esnafları olarak onu kabullendik. Bugün de doğum günüydü, kendisini mutlu etmek için bir sürpriz hazırladık. Çok mutlu oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ