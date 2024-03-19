Engelli Adam, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Dağıtıyor

Suudi Arabistan'da 29 yıl önce çalıştığı inşaatın 8'inci katından düşerek engelli kalan Mehmet Taşçı, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hayırseverlerin ve fırıncıların katkısıyla aldığı ekmek başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerini 3 tekerli engelli aracıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde geçirdiği kazanın ardından ağır yaralanan ve 32 ameliyat geçiren 60 yaşındaki Mehmet Taşçı, 9 gün süren bir komanın ardından uyanarak hayata yeniden tutunmayı başardı. Memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine kesin dönüş yapan ve yaşadığı zorlukları göz önüne alan Taşçı, hayatının geri kalanını ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmeye adadı. Koltuk değnekleri yardımıyla güçlükle yürüyebilen Taşçı, malulen emekli olduktan sonra boş oturmak yerine ihtiyaç sahiplerine faydalı olma adına Sorgun ilçesinde fırıncı esnafı ve hayır sahiplerinin de desteğiyle 9 yıl önce bir projeyi hayata geçirdi. Taşçı, fırıncı esnafı başta olmak üzere diğer esnaf ve hayırseverlerin katkısı sayesinde fırınlardan aldığı ekmekleri ve gıda paketlerini 3 tekerli engelli aracıyla yaz kış demeden ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine dağıtmaya başladı. Ramazan ayında da her gün engelli aracıyla Sorgun sokaklarını dolaşarak yaklaşık 100 aileye fırından aldığı sıcak ekmeleri ulaştıran Taşçı'nın en büyük motivasyon kaynağı da insanların memnuniyeti oluyor. Vatandaşlar da Taşçı'nın getirdiği ekmeklerle iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşıyor.
İlçe halkından Fatma Bulut, "Mehmet ağabeyden Rabbim razı olsun. Her zaman ekmeğimizi evimize getiriyor. Gıda ihtiyaçlarımızı da karşılıyor. İftarda da ekmeğimizi her gün getiriyor" dedi.
"Fırıncılar olarak biz de kendisine destek oluyoruz"
Fırın esnaflarından Ahmet Paşaoğlu da ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için ekmek yardımında bulunduklarını söyleyerek, "Mehmet ağabey yıllardır yaz kış demeden her gün bütün fırınları dolaşıp tüm hayırları alıp ihtiyaç sahiplerine götürüyor. Rabbim ondan razı olsun. Biz de ekmekleri veriyoruz. O da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. İhtiyaç sahiplerine kendi tekerlekli aracıyla herkesin ekmeğini götürüyor. Fırıncılar olarak biz de vatandaşlarımıza destek oluyoruz" şeklinde konuştu.
"Alan el ile veren el birbirini görmüyor"
Gönüllü olarak her gün ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine tekerlekli sandalyesi ile sıcak ekmek götürmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Mehmet Taşçı, "Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde inşaatta çalışırken 8. kattan düştüm. El Sahra Hastanesinde yatarken aklıma bir fikir geldi. ya Rabbim bana yaşama imkanı verirsen, değneklerle olsun nasıl olursa olsun kalan ömrümü senin yolunda kullanacağım diye Rabbime bir sözüm vardı. Bu sözümden dolayı yola çıktım. Çok şükür 9 yıldır ilçemizde sabah saat 09.00'da tüm fırınları geziyorum. Vatandaşların destekleriyle toplanan parayla fırından ekmeklerimizi alıyorum. Diğer esnaf kardeşlerimiz ve Sorgunlu hayırsever vatandaşlarımız da destek oluyor. Onların hayırlarıyla aldığım ekmek ve gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere mahalle mahalle gezerek ulaştırıyorum. Bu da bana mutluluk veriyor. Bu işi kendi aracımla gönüllü olarak yapıyorum. Ben burada bir köprü oluşturuyorum. Veren el ile alan el birbirini görmüyor. Ben almış olduğum yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bunun mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT
Son Dakika › Yerel › Engelli Adam, İhtiyaç Sahiplerine Ekmek Dağıtıyor - Son Dakika
Milliyetçi Hareket Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yıldırım'ın Gücü Kadınlarımız' programı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve diğer birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Programda, MHP'li kadınların güçlü ve millete bağlı olduğu vurgulandı.
Denizli'de AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '31 Mart seçimleri benim için bir final' konuşması üzerine açıklama yaptı. Başkan Güngör, 'Bu son değil yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye Yüzyılı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerel seçimlerle de başarılara imza atarak yoluna devam edecektir' dedi.
Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehri Konya'da bin 154 mahallede 6 binden fazla muhtar adayı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yarışacak. Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, muhtar adaylığına ilginin artmasının sebebinin Cumhurbaşkanı'nın muhtarlık kurumuna verdiği önem olduğunu belirtti.
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi' Anadolu Üniversitesi İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda başladı. Kongreye, akademisyenler, öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı. Kongre, maliye alanındaki güncel konuların tartışılacağı bir platform sağlamayı hedefliyor.
Yalova'da üniversite yerleşkesinde inşa edilen Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Alanı, afetler sonrası müdahaleye ilişkin tatbikatların yapılabileceği bir merkez olarak hizmete sunulacak. Yalova Üniversitesi, Yalova Valiliği ve AFAD işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, deprem, su altı kurtarma, yangın, trafik gibi konularda uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitim alanının tamamlanmasıyla birlikte ülkenin her yerinden insanlar burada eğitim alabilecek ve afet durumlarında daha etkin müdahale sağlanabilecek.
Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, yerel seçimlerde diğer parti adaylarının 'milli görüşçü' olarak kendilerini ifade ettiklerini belirterek, milli görüşün temsilcisinin Saadet Partisi olduğunu ve liderinin Necmettin Erbakan olduğunu söyledi.
Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Bab ilçesinin tek ut yapım ustası ve sanatçısı olan Hassan Hamza, ut yapımının bir sanat olduğunu belirtti. Hamza, ut yapım ustasının aynı zamanda sanatçı olması gerektiğini söyledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen 'Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası' sona erdi. Turnuvada final maçını Turtle Sports ile YG4 takımları oynadı. Turnuvayı birinci olarak tamamlayan Turtle Sports, YG4'ü 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç verdi. Turnuvanın amacı toplumsal birlikteliği ve spor yapmayı teşvik etmekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasının 7. toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretini tamamladı. Washington'dan ayrılan Bakan Fidan'ın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2019-2024 döneminin dün gerçekleştirilen son meclis toplantısı öncesinde görev süresi sona eren meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.
Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhur İttifakının milletten başka paydaşı olmadığını belirterek, diğer partilerin kendi içinde döküldüğünü söyledi. Ala, Gürsu Belediye Başkan Adayı Mustafa Işık'ın proje lansman toplantısına katıldı ve Işık'ı desteklediklerini ifade etti. Işık ise Gürsu'da gerçekleştirecekleri projeleri anlattı ve Gürsu'nun gençlerin belediyesi olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?