Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi - Son Dakika
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Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi

15.05.2022 12:21
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi

Kastamonu'da engelli bireyler jandarma ekiplerinin eğitimli köpeklerinin gösterilerini izleyip geyikleri besleyerek eğlendi.

Kastamonu'da engelli bireyler jandarma ekiplerinin eğitimli köpeklerinin gösterilerini izleyip geyikleri besleyerek eğlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde, sorumluluk bölgesinde bulunan engelli vatandaşlar ve aileleri, unutulmadıklarını hissettirmek ve jandarmayı hatırlayacakları hoş bir anı bırakmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığında ağırlandı. Asayiş, komando, trafik, motorize trafik ekipleri tarafından engelli bireyler ve ailelerine özel tanıtımlar yapılarak jandarmanın envanterinde bulunan araçlar tanıtıldı. Jandarmanın eğitimli köpekleri ' Füme' ve ' Garip' ile çeşitli gösteriler düzenlendi. Etkinlikte, jandarma personeli ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde bulunan geyikler ziyaret edilerek birlikte beslendi. Etkinlikte çeşitli ikramlarda bulunulan vatandaşlara Jandarma Çocuk Dergisi, jandarma şapkası, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri tarafından da ilçelerde bulunan engelli vatandaşlar unutulmayarak evlerinde ziyaret edildi. - KASTAMONU

Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi
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Kastamonu, Jandarma, Engelli, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireyler geyikleri besleyip 'Füme' ve Garip' ile eğlendi - Son Dakika


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