Engelli Bireyler Karnelerini Aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de eğitim alan engelli bireyler, dönem sonunda başarılarını karneyle taçlandırdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitim gören engelli öğrenciler, başarılarla dolu bir dönemin ardından karnelerini aldı. Günlük Yaşam Becerileri, Mutfak, El Sanatları, Müzik ve Ritim, Dil ve Sayı Becerileri, Resim, Drama, Ekolojik Yaşam ve Halk Oyunları gibi çeşitli branşlarda eğitim alan bireyler, kurs süresi boyunca eğlenirken öğrendiler. SGM'de uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen derslerde sosyal hayata aktif katılım sağlayan öğrenciler, yeteneklerini keşfetme imkanı buldu. Dönem sonunda düzenlenen karne töreninde ise sevinç dolu anlar yaşandı. - SAKARYA