Engelli bireyler Sivas\'ta asker olmanın gururunu yaşadı

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Sivas'ta düzenlenen törenle engelli bireyler bir günde olsa asker olmanın gururunu yaşadılar.

Engelliler Haftası dolayısıyla Sivas'ta anlamlı bir tören düzenlendi. 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda düzenlenen temsili yemin törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yardımcısı İlhami Doğan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı P. Alb. Cüneyt Mutlu ve engelli bireyler ile aileleri katıldı. Törende bedensel ve zihinsel engelli bireyler, asker olmanın gururunu yaşayarak yemin etti. Etkinlikte engelli bireylere asker üniforması giydirilerek, onurlandırıldılar. - SİVAS