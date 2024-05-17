Engelli Gençler Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı - Son Dakika
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Engelli Gençler Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı

Engelli Gençler Bir Gün Boyunca Askerlik Yaptı

Ankara'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, 21 engelli genç bir günlüğüne askerlik yaptı. Gençlere temel askeri eğitim verildi ve silahlar tanıtıldı. Ailelerin gururlu bakışları arasında yemin eden gençler, terhis belgelerini aldı. Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

17.05.2024 10:24
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Ankara'da Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde bir günlüğüne asker olan 21 engelli genç tezkere aldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda 21 engelli genç, Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde temsili askerlik yaptı. Üniformalarını giymelerinin ardından temel askeri eğitim verilen gençlere silahlar tanıtıldı. Eğitimde patlayıcı arama köpeği ile de bir gösteri yapıldı. Öğle yemeği için er yemekhanesine geçen engelli gençler ve aileleri, yemek duası yaptı. Ardından yemin töreni için uçak hangarına alınan engelli gençler, ailelerinin gururlu bakışları arasında yemin ederek terhis belgelerini aldı.

25 yaşındaki oğlunu asker kıyafeti içerisinde görmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Hatice Özer, "Yaşayamayacağım bir duyguyu yaşadım. Kınamızı da yaktık. Gerçekten çok mutluyum. Gurur verici bir şey" ifadesini kullandı.

Terhis belgesini alan engelli bir genç ise, "Eğitim aldım. Selam vermeyi ve hazır ola geçmeyi öğrendim" dedi.

Leyla Kandur, oğlunu üniforma içinde gördüğü için mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Çocuklarımızın bu mutlu gününe ortak olduk. Çocuklarımız adına da sevinçliyiz. Üniformasıyla eğitimini görünce heyecanlandım" diye konuştu.

Torununun yemin törenini izlemeye gelen bir vatandaş, "Ben bir komutan annesiyim. O evladım emekli oldu. Darısı da diğerlerine. İnşallah bu yavrum da başarılı olur. Ne mutlu bana. Mutluluktan ağlıyorum" şeklinde konuştu.

Törende yemin eden engelli bir genç, "Allah devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne zeval vermesin" dedi.

Oğluyla birlikte unutamayacağı bir an yaşadığını ifade eden Medine Aşıcı ise, "Hem duygulu hem de mutlu geçiyor. Çok heyecanlıyız. Türk Hava Kuvvetlerine teşekkür ediyorum. İkiz çocuğum var. Eren Aşıcı ve Erdem Aşıcı. Bu askerliği bize yaşattılar. Bir günlük de olsa çok mutluyuz" ifadesini kullandı.

Program, engelli gençlerin ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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