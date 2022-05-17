Engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Darıca Millet Bahçesi'nde piknik düzenledi.

Darıca Belediyesi, engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenledi. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen piknikte, engelliler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Engelliler ve aileleri, hem çalan müziklere eşlik ederek doyasıya eğlendi hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

Pikniğe katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Toplumun her kesimini olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırmak amacıyla canla başla çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimizle engelli vatandaşlarımızı hayata hazırlıyoruz. Bugün de vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sohbet etme hem de mutluluklarına ortak olma imkanı bulduk. Davetimize icabet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi. - KOCAELİ