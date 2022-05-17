Engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

17.05.2022 10:49
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Darıca Millet Bahçesi'nde piknik düzenledi.

Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Darıca Millet Bahçesi'nde piknik düzenledi.

Darıca Belediyesi, engelliler ve ailelerine yönelik piknik etkinliği düzenledi. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde eğitim gören kursiyerler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen piknikte, engelliler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Engelliler ve aileleri, hem çalan müziklere eşlik ederek doyasıya eğlendi hem de arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkardı.

Pikniğe katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Toplumun her kesimini olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da hayatını kolaylaştırmak amacıyla canla başla çalışıyoruz. Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezimizle engelli vatandaşlarımızı hayata hazırlıyoruz. Bugün de vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem sohbet etme hem de mutluluklarına ortak olma imkanı bulduk. Davetimize icabet eden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Engelli vatandaşlar piknikte buluştu
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu
Engelli vatandaşlar piknikte buluştu

YORUMLAR
500
Altıeylül'de sevgiye engel yok Altıeylül'de sevgiye engel yok Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı Engelliler ve anneleri engelli farkındalığını anlattı

Engelliler Haftası, Engelli, piknik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin dün akşamki bölümünde neler yaşandı? Vaspurakan savaşında son durum ne?
10:36 Arkadaşlarıyla şakalaştığı esnada denize düşen genci, deniz polisi kurtardı
10:33 Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı
10:26 Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı
10:25 Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?
10:25 Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor
10:10 Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde
10:02 Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52
10:00 Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak
09:58 Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 10:56:05. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli vatandaşlar piknikte buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement