Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı - Son Dakika

Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı. Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler 10 Haziran 2022 tarihine kadar başvurular kabul edilecek

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve engelliler ile eski hükümlülerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecek. Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteği projeleri, Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler, korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler 10 Haziran 2022 tarihine kadar başvurular kabul edilecek. Kendi işini kurma proje başlığında engelli girişimci adaylarına 65 bin TL'ye kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Kendi işini kurmak isteyen engelliler proje başvurularını, 10 Haziran 2022 tarihi saat 23: 59'a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapabilecek. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projelerini hazırlayıp 10 Haziran 2022 tarihi mesai saati sona erene kadar bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta yoluyla teslim edebilirler. Ayrıca kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin projelerini belirtilen tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığı ile bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine iletecek. - ZONGULDAK